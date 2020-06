Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Bulgariei a aprobat, miercuri, planul Guvernului de a reduce taxa pe valoarea adaugata pentru produsele alimentare furnizate de restaurante și serviciile de catering la 9%, de la 20%, din iulie, pentru a...

- Bulgaria va reduce taxa pe valoarea adaugata pentru produsele restaurantelor și ale serviciilor de catering la 9% de la 20%, din iulie, pentru a ajuta industria afectata puternic in contextul pandemiei de coronavirus, anunța Reuters.

- Bulgaria reduce TVA pentru restaurante, servicii de catering și carți, de la 20% la 9% Parlamentul Bulgariei a aprobat miercuri initiativa Guvernului privind reducerea Taxei pe Valoarea Adaugata (TVA) pentru restaurante si servicii de catering pana la 9%, de la 20%, incepand din luna iulie a acestui…

- Parlamentul Bulgariei a aprobat miercuri initiativa Guvernului privind reducerea Taxei pe Valoarea Adaugata (TVA) pentru restaurante si servicii de catering pana la 9%, de la 20%, incepand din luna iulie a acestui an, in ideea de a ajuta industria ospitalitatii sa isi revina

- Parlamentul Bulgariei a aprobat miercuri initiativa Guvernului privind reducerea Taxei pe Valoarea Adaugata (TVA) pentru restaurante si servicii de catering pana la 9%, de la 20%, incepand din luna iulie a acestui an, in ideea de a ajuta industria ospitalitatii sa isi revina dupa pandemia de coronavirus,…

- Coalitia guvernamentala de centru-dreapta la putere in Bulgaria a propus vineri reducerea Taxei pe Valoarea Adaugata (TVA) pentru restaurante si servicii de catering pana la 9%, de la 20%, incepand din luna iulie a acestui an, in ideea de a a ajuta industria ospitalitatii sa isi revina dupa pandemia…

- Bulgaria reduce TVA-ul pentru restaurante la 9 la suta de la 20 la suta, cat este in prezent. Masura intra in vigoare de anul viitor. Odata cu aceasta taiere drastica, Taxa pe Valoarea Adaugata pentru restaurante si cantine in Bulgaria ajunge cat cea care se aplica la produse alimentare in Romania.…

- Bulgaria intentioneaza sa reduca Taxa pe Valoarea Adaugata (TVA) pentru restaurante si cantine la 9%, de la 20%, incepand din 2021, pentru a ajuta industria ospitalitatii sa isi revina dupa pandemia de coronavirus, a declarat, marti, premierul Boiko Borissov, transmite Reuters.Bulgaria, tara…