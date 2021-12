Bulgaria reduce de la 6 la 3 luni termenul pentru administrarea dozei booster

Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce varianta Omicron se raspandește cu pași repezi, mai multe țari UE au decis sa inaspreasca restricțiile și sa reduca termenul pentru administrarea dozei booster. Autoritațile din mai multe țari europene au decis sa ia masuri dure pentru a limita raspandirea in masa a variantei Omicron. Mii…

- De asemenea, incepand din februarie certificatul verde cu doua doze de vaccin - obligatoriu in Italia pentru numeroase activitati - va avea o valabilitate de numai sase luni, fiind astfel nevoie de doza booster odata ce a trecut acest termen, relateaza agentia EFE.Situatia epidemiologica se agraveaza…

- Premierul francez Jean Castex a anuntat luni ca in raspuns la o raspandire rapida a variantei Omicron a COVID-19 guvernul restrange intervalul pentru booster la trei luni de la patru, dar nu vor fi restrictii de circulatie in noaptea de Anul Nou, relateaza Reuters.

- Italia reduce termenul pentru administrarea dozei booster a vaccinului anti-COVID la 4 luni, incepand din 10 ianuarie. In 10 ianuarie Italia incepe administrarea dozei booster a vaccinului anti-Covid la 4 luni dupa a doua doza. Data, care pana acum era doar o ipoteza, a fost confirmata de generalul…

- Italia va incepe din 10 ianuarie sa administreze doza booster de vaccin anti-COVID-19 la patru luni dupa incheierea schemei de vaccinare din doua doze (sau dupa doza unica in cazul vaccinului Johnson&Johnson), fata de termenul de sase luni din prezent, masura decisa intr-o incercare de a atenua raspandirea…

- Italia va incepe din 10 ianuarie sa administreze doza booster (supra-rapel) de vaccin anti-COVID-19 la patru luni dupa incheierea schemei de vaccinare din doua doze (sau dupa doza unica in cazul vaccinului Johnson&Johnson), fata de termenul de sase luni din prezent, masura decisa intr-o incercare…

- Administrarea dozei booster este „sigura si eficienta” la trei luni dupa finalizarea schemei de vaccinare anti-Covid-19, anunța Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), care pana acum recomandase ca doza booster sa fie administrata dupa sase luni. Studii preliminare par sa indice ca doza booster protejeaza…

- Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, a cerut sa fie redeschise centre de vaccinare in cele 16 landuri federale, in contextul in care creste presiunea pentru a le fi oferita mai multor persoane doza de supra-rapel ('booster') impotriva COVID-19, transmite luni dpa. 'Pentru a le oferi…