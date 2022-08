Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul interimar bulgar a recunoscut ca fostul cabinet condus de Kiril Petkov a trimis in secret Ucrainei arme si munitii, livrari efectuate prin Polonia, desi oficial fostul guvern sustinuse ca Bulgaria nu livreaza arme Ucrainei din cauza opozitiei Partidului Socialist, formatiune considerata…

- Guvernul interimar bulgar instalat in locul guvernului fostului premier Kiril Petkov, demis prin motiune de cenzura, a recunoscut ca acesta din urma a trimis in secret Ucrainei arme si munitii, livrari efectuate prin Polonia, desi oficial fostul guvern sustinuse ca Bulgaria nu livreaza arme Ucrainei…

- Guvernul interimar bulgar spune ca fostul executiv, demis prin moțiune de cenzura, a trimis in secret Ucrainei arme si munitii, livrari efectuate prin Polonia. Oficial, fostul guvern al lui Kiril Petrov sustinuse ca Bulgaria nu livreaza arme Ucrainei din cauza opozitiei Partidului Socialist, formatiune…

- Bulgaria recunoaște ca a trimis in secret Ucrainei arme și muniții prin Polonia, deși inițial s-a negat oficial acest lucru. Guvernul interimar bulgar instalat in locul guvernului fostului premier Kiril Petkov demis prin motiune de cenzura a recunoscut ca acesta din urma a trimis in secret Ucrainei…

- Franta sarbatoreste joi Ziua Nationala prin traditionala parada militara de 14 Iulie pe celebrul bulevard parizian Champs-Elysees. La tradiționala parada sunt invitați de onoare militari din țarile Europei de Est, intre care și 12 romani. Presedintele francez Emmanuel Macron a survolat Parisul la bordul…

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni vineri pentru a discuta modalitatea de raspuns la prețurile in creștere ale energiei și amenințarea taierii totale a gazelor din Rusia, scrie Reuters. La București, experții avertizeaza ca Romania este depedenta iarna de importuri.Intalnirea vine dupa ce Gazprom…

- Aprovizionarea Finlandei cu gaze naturale din Rusia a fost intrerupta astazi, a anuntat compania energetica publica finlandeza Gasum, dupa ce tara nordica a refuzat sa plateasca furnizorului Gazprom in ruble.„Livrarile de gaze naturale catre Finlanda in cadrul contractului de aprovizionare Gasum au…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat, joi, ca, in parteneriat cu organizatiile non-profit Choose Love, Fundatia Shapiro, Fundatia Steve Morgan si USPUK, va oferi 10.000 de bilete gratuite refugiatilor ucraineni pentru a calatori din tarile vecine Ucrainei (Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania…