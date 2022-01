Ministrul bulgar al mediului, Borislav Sandov, a discutat poluarea aerului din orasul Ruse cu omologul sau roman, Tanczos Barna, potrivit.publicației Ruse News . Problema poluarii aerului in orașul Ruse ar fi cauzata de arderea miriștilor din toamna de catre romani. In replica, ministrul Barna a spus ca arderea miriștilor era interzisa prin lege in Romania, dar deși aceasta activitate a fost incriminata, ea continua inca sa se practice. Ministrul roman al Mediului i-a mai transmis oficialului bulgar ca Romania cauta modalitați de stopare a acestor activitați ilegale, inclusiv prin urmarirea lor…