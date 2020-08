Bulgaria: Protestatarii instalează noi baricade în Sofia Protestatarii din Bulgaria si-au intensificat vineri noaptea presiunea asupra guvernului, dupa ce au amplasat baraje si mai mari unde au instalat corturi si au aruncat cu oua si rosii in sediul guvernului din capitala Sofia, informeaza dpa. Protestatarii au blocat din nou drumurile, au ocupat mobilier stradal si containere de gunoi, la trei intersectii importante care fusesera anterior deblocate de politie. Traficul a fost obstructionat de tabere ilegale ale protestatarilor care au blocat drumuri, iar sute de locuitori s-au plans de aceste blocaje care dureaza de cateva saptamani. Peste 20 de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii din Bulgaria si-au intensificat vineri noaptea presiunea asupra guvernului, dupa ce au amplasat baraje si mai mari unde au instalat corturi si au aruncat cu oua si rosii in sediul guvernului din capitala Sofia, informeaza dpa.Protestatarii au blocat din nou drumurile, au ocupat…

- Protestele continua in Bulgaria și duminica. Mii de persoane cer demisia Guvernului bulgar, acuzandu-l de corupție. Duminica, protestatrii și-au sporit presiunea, instaland tabere de corturi pe șosele, in centrul capitalei Sofia, dar și pe drumul Blagoevgrad, blocand astfel ruta principala spre Grecia,…

- Protestatarii bulgari care cer demisia guvernului Borisov, pe care il acuza de corupție, au blocat duminica autostrada E79, care face legatura intre Sofia și Kulata-Promachonas, singurul punct de trecere a frontierei spre Grecia. Forțele de ordine au intervenit, insa protestatarii au ramas pe poziții,…

- Protestele din Bulgaria impotriva guvernului lui Boyko Borissov s-au accentuat in ultimele zile. Miercuri, 29 iulie, manifestanții au blocat intersecțiile importante de la granița cu Romania! Protestele anti-guvernamentale din Sofia și din alte orașe mari se intensifica, in ciuda declarațiilor repetate…

- Demonstratiile de la Sofia au continuat joi pentru a 15-a zi consecutiv: protestatarii cer demisia guvernului condus de premierul Boiko Borisov si a procurorului general Ivan Ghesev, relateaza agerpres.ro.

- Protestatarii care s-au adunat duminica in centrul Sofiei pentru a unsprezecea zi consecutiva, cu scopul de a cere demisia guvernului, au de gand sa blocheze luni accesul in parlament si in alte institutii publice din Bulgaria, informeaza EFE. „In aceasta seara vom posta (online) instructiuni despre…

- Doi polițiști și un protestatar au fost raniți marți la Sofia, în timp ce protestatarii care cer demisia guvernului încercau sa intre în cladirea Parlamentului, a spus poliția, potrivit AFP."Polițiștii care încearca sa salveze un tânar care a fost lovit de…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut sambata demisia guvernului, despre care a spus ca are un "caracter mafiot", dupa perchezitii fara precedent la sediul presedintiei ordonate de parchet, acuzat de seful statului ca este instrumentalizat de premierul conservator Boiko Borisov, relateaza AFP.…