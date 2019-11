Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele bulgar Rumen Radev a blocat joi numirea lui Ivan Ghesev ca procuror general, informeaza Reuters. Desemnarea lui Ghesev printr-o procedura in care a fost singurul candidat provocase proteste de strada in Bulgaria, scrie Agerpres.

- Ghesev, in varsta de 48 de ani, pana acum adjunct al procurorului general in exercitiu Sotir Tatarov si unicul candidat la succesiunea acestuia, a asigurat in cursul audierii de aproape 10 ore in fata Consiliului ca intentioneaza sa "intareasca eficienta organelor de ancheta", cu precadere in ce…

- O amenintare cu bomba a fost primita in timpul sedintei Consiliului Suprem Judiciar (SJC) bulgar, intrunit joi pentru alegerea viitorului procuror-sef, transmite BTA. Sedinta de joi este ultima etapa a procedurii de alegere a succesorului lui Sotir Tatarov, al carui mandat va expira in ianuarie 2020.…

- Dupa ce Bulgaria a fost laudata de Comisia Europeana pentru reformele din justitie si ridicat mecanismul de monitorizare MCV, sute de bulgari protesteaza in strada fata de numirea in functia de procuror general a unei persoane controversate, pe care ei o considera marioneta elitei politice si a oligarhilor…

- Kristalina Georgieva, confirmata in functia de director general al FMI. Este primul șef al instituției care provine dintr-o țara fosta comunista din estul Europei Economista bulgara Kristalina Georgieva a fost confirmata miercuri in functia de director general al Fondului Monetar International. Ea o…

- Cine este Kristalina Georgieva, primul director general al FMI provenind dintr-o țara fosta comunista din estul Europei Economistul bulgar Kristalina Georgieva ar putea fi confirmat miercuri in postul de director general al Fondului Monetar International, devenind prima persoana dintr-o economie emergenta…

- Malinov, in varsta de 50 de ani, si-a inceput in 2010 activitatile in slujba Institutului rus de studii strategice, condus de fosti oficiali ai serviciilor secrete, si a ONG-ului rus Vulturul cu doua capete, afirma procuratura bulgara.In momentul de fata el a fost eliberat conditionat in…