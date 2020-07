Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut sambata demisia guvernului, despre care a spus ca are un "caracter mafiot", dupa perchezitii fara precedent la sediul presedintiei ordonate de parchet, acuzat de seful statului ca este instrumentalizat de premierul conservator Boiko Borisov, relateaza AFP. Perchezitiile, care au avut loc joi, au declansat a doua zi manifestatii la Sofia cu mii de participanti, care reproseaza justitiei ca ataca anturajul sefului statului in loc sa se ocupe de oligarhie. Sambata, pe unele din marile bulevarde din capitala Sofia circulatia era in continuare blocata din…