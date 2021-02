Stiri pe aceeasi tema

- Mii de borcane cu miere au fost "sfintite" miercuri, in cadrul unei slujbe cu lunga traditie intr-o biserica din orasul bulgar Blagoevgrad, cu ajutorul carora se crede, in lipsa unor dovezi stiintifice, ca se pot vindeca toate bolile, inclusiv COVID-19, relateaza EFE.

- Mii de borcane cu miere au fost "sfintite" miercuri, in cadrul unei slujbe cu lunga traditie intr-o biserica din orasul bulgar Blagoevgrad, cu ajutorul carora se crede, in lipsa unor dovezi stiintifice, ca se pot vindeca toate bolile, inclusiv COVID-19, relateaza EFE potrivit Agerpres. In cadrul…

- Mii de borcane cu miere au fost „sfintite” miercuri, in cadrul unei slujbe tradiționale, intr-o biserica din orasul bulgar Blagoevgrad. Se presupune ca acea miere ”sfințita” poate vindeca toate bolile, inclusiv COVID-19, fara sa fie insa vreo dovada științifica in acest sens, relateaza EFE, citata de…

- Mii de borcane cu miere au fost "sfintite" miercuri, in cadrul unei slujbe cu lunga traditie intr-o biserica din orasul bulgar Blagoevgrad, cu ajutorul carora se crede, in lipsa unor dovezi stiintifice, ca se pot vindeca toate bolile, inclusiv COVID-19, relateaza EFE. In cadrul acestei traditii, aparuta…

- Cercetatorii britanici vin cu vești extraordinare, menite sa ne ridice moralul și sa traim cu speranța unor antidoturi miraculoase care sa anihileze pandemia de Covid-19. Oamenii de știința au anunțat ca sunt la un pas de incepere a unui experiment care ar oferi mai multa imunitate impotriva noului…

- Primarul comunei Alexandru Odobescu, Niculae Eremia, a sarit randul si s-a vaccinat impotriva COVID-19, desi Romania este inca in prima etapa a campaniei, in care se imunizeaza numai cadrele medicale. Acesta a postat pe Facebook o fotografie din momentul vaccinarii, cu mesajul „Responsabilitate! Prima…

- Se va intampla in etapa a treia, cea care cuprinde populatia generala. Centrele de vaccinare de tip drive through ar urma sa primeasca persoana inscrisa intr-un circuit usor de parcurs, cu trei opriri in puncte fixe. Accesul se va face numai cu masina personala. Va fi masurata temperatura la bariera…

- Noaptea de Sfantul Andrei este una magica. Pentru a se ține in cumpana raul, se ung cu usturoi pragul casei, ușile, geamurile și toate locurile pe unde spiritele rele ar putea intra in casa. Oamenii cred ca in ajun apar și strigoii, ființe cu suflete pedepsite, deoarece au dus o viașa nepotrivita și…