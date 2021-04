Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia formata din GERB - partid aflat la guvernare - si Uniunea Fortelor Democrate (UDF) are un avans de 8 puncte procentuale fata de Partidul Socialist bulgar (BSP) in intentiile de vot inainte cu doua zile de alegerile parlamentare din Bulgaria, indica un sondaj de opinie realizat de Alpha Research…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat luni ca susține demersurile Bulgariei de a combate spionajul rus și ca Alianța urmarește indeaproape ancheta privind presupusa rețea a Moscovei.

- Bulgaria reintroduce restrictii severe ca urmare a cresterii ingrijoratoare a numarului cazurilor de COVID-19 si al deceselor. Astfel ca incepand de luni vor fi din nou inchise – pentru a treia oara de la inceputul pandemiei – scolile, gradinitele, mall-urile, cinematografele, teatrele, muzeurile, pub-urile,…

- Partidul conservator GERB al premierului bulgar Boiko Borisov conduce in fata socialistilor in intentiile de vot, cu doua saptamani inaintea alegerilor legislative, insa formatiunea de centru-dreapta ar putea sa nu reuseasca sa obtina majoritatea in parlament, potrivit unui sondaj publicat joi, relateaza…

- Cinci partide sau coalitii politice ar intra in parlamentul Bulgariei daca in prezent ar avea loc alegeri legislative in aceasta tara, indica un sondaj de opinie realizat de Exacta Research Group, transmite vineri BTA. Coalitia formata din actualul partid aflat la guvernare, GERB, si Uniunea Fortelor…

- Premierul Boiko Borisov a hotarat vineri ca centrele de vaccinare sa fie deschise pentru toata lumea si sa ofere serul anti-COVID oricui doreste. Masura a fost luata dupa ce o buna parte din populație nu voia sa se vaccineze. Surprinzator, dupa ce s-a renunțat la strategia de vaccinare in etape, numarul…

- Toți calatorii care vor sa intre pe teritoriul Bulgariei vor fi nevoiți sa prezinte un test negativ la COVID-19 incepand din data de 29 ianuarie, au anunțat autoritațile bulgare. Masura va ramane in vigoare pana la sfarșitul lui aprilie, insa șoferii de camioane și autobuze și echipajele avioanelor…