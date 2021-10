Bulgaria plănuiește să-i oblige pe nevaccinați să-și plătească tratamentul dacă ajung la spital O dezbatere a luat amploare in Bulgaria, confruntata cu o rata foarte scazuta a vacinarii: este corect ca persoanele neimunizate sa plateasca tratamentul pentru COVID-19? Potrivit agenției Novinite, unitațile medicale se sufoca și, in acest context a venit propunerea Asociației Spitalelor din Bulgaria. Potrivit organizației, peste 90% dintre pacienții care umplu instituțiile medicale sunt nevaccinați, in condițiile in care cazurile scad in Europa, urmare a vaccinarii masive. Totuși, organizațiile pacienților se opun cu hotarare. Propunerea incalca drepturile constituționale… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria este pe ultimul loc in UE, la rata vaccinarii. O dezbatere a luat amploare in țara vecina: ar trebui ca persoanele neimunizate sa plateasca tratamentul pentru COVID-19? Asociația Spitalelor din Bulgaria a venit cu propunerea, in condițiile in care peste 90% dintre pacienții care umplu instituțiile…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica, a transmis joi, 23 septembrie, pe pagina sa de Facebook, ca o serie de e-mailuri care pretind a fi transmise clientilor de Banca Transilvania au fost reclamate recent de catre utilizatorii de internet."Verificati cu atentie…

- Producatorii de apa de izvor imbuteliata susțin ca nu mai pot menține actualul nivel al prețurilor. Scumpirile din ultimul an la energie, ambalaje și combustibili pun o presiune mare asupra sustenabilitații afacerilor, a anunțat vineri, 17 septembrie, intr-un comunicat de presa, Asociația Producatorilor…

- Premierul Florin Citu l-a felicitat, vineri, 27 august, pe ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, pentru medalia de argint obtinuta la Jocurile Paralimpice de la Tokyo si a urat succes tuturor sportivilor romani aflati in competitie."Inca o medalie pentru Romania! Felicitari, Eduard…

- Primaria Constanța urmeaza sa supuna la vot un proiect prin care vrea sa realizeze o aleea a vedetelor ca la Hollywood. Intitulat „Hollywood Walk of Fame”, va fi pus la vot in ședința de consiliu local din 31 august.Potrivit primarului PNL Virgil Chițac, scopul proiectului este pentru „promovarea…

- Daca inmatricularile de autoturisme noi in Romania erau, in iulie 2019, de 23.206 unitați, anul acesta, in iulie, observam o scadere cu 7.713 de inmatriculari, acestea atingand un volum de 15.493 unitați, arata datele Asociației Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM). Scadere observam…

- Lucrezi de ceva vreme in strainatate, ai un loc de munca stabil, insa nu ai reușit sa obții un credit de nevoi personale de la bancile locale din tara respectiva. Poți face asta print-un credit obținut din Romania. Pentru asta trebuie sa indeplinești mai multe condiții și sa prezinți documente doveditoare…

- Turiștii romani reprezinta 46,7% din toți cetațenii Uniunii Europene care au vizitat Bulgaria, la mare distanța de nemți, arata cele mai recente statistici furnizate de presa internaționala. Concret, in luna iunie 2019 numarul calatoriilor in strainatate a depașit 717.000. Numarul vizitelor…