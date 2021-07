La Peștera Ialomiței, THE JAZZ CAVE FESTIVAL

La Peștera Ialomiței, THE JAZZ CAVE FESTIVAL, astfel, Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, vă invită, începând de vineri, 2 iulie 2021, până duminică, 4 iulie 2021 The post La Peștera Ialomiței, THE JAZZ CAVE FESTIVAL first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]