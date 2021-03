Deblocarea navei comerciale eşuate în Canalul Suez ar putea dura până la câteva săptămâni

Nava Ever Given, care are o lungime de 400 de metri, aproape la fel de lungă ca înălţimea Empire State Building, blochează circulaţia în ambele direcţii pe unul dintre cele mai aglomerate canale maritime din… [citeste mai departe]