Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul bulgar al mediului, Neno Dimov, a demisionat vineri dupa ce a petrecut o noapte in arest preventiv in urma audierii sale de catre procurori in legatura cu restrictiile severe in alimentarea cu apa care au afectat orasul Pernik, precum si cu importuri de deseuri, a anuntat guvernul de la…

- Revista germana Der Spiegel susține ca ramane o enigma modul in care Comisia Europeana a ajuns la o evaluare pozitiva privind Bulgaria in raportul legat de Mecanismul de Cooperare și Verificare și a promis pentru prima data eventuala incetare a acestuia pentru Bulgaria.

- Circa 88% din reprezentantii mediului de afaceri din Romania sustin ca problema coruptiei reprezinta o piedica pentru desfasurarea activitatii firmelor, arata un sondaj privind atitudinea mediului de afaceri european fata de coruptia din Uniunea Europeana, publicat luni de Comisia Europeana, cu ocazia…

- „Bulgaria trebuie sa limiteze furnizarea de echipamente militare ruse catre Serbia prin spatiul nostru aerian, deoarece astfel se va garanta securitatea în Balcani”, a declarat presedintele Centrului Euro-Atlantic de Securitate de la Sofia, Tvetan Tvetanov, potrivit site-ului Novinite,…

- Un pensionar japonez a fost retinut dupa ce a sunat la serviciul clienti al operatorului sau de telefonie de circa 24.000 de ori in doi ani, pe motiv ca respectiva companie nu si-a respectat contractul, potrivit politiei si mass-media locale, informeaza AFP, titreaza Agerpres. Barbatul, in varsta de…

- In Bulgaria, partidul conservator al premierului Boiko Borisov, GERB, si-a pastrat controlul asupra primariei Sofiei. In turul doi de scrutin de duminica, primarita in exercitiu, Iordanka Fandakova, a invins-o pe independenta sustinuta de socialisti, Maia Manolova, asigurandu-si un al patrulea mandat.

- In direct la Romania TV, fostul președinte Traian Basescu s-a aratat indignat de programul de guvernare propus de PNL și spune ca recomandarile de țara, facute de Comisia Europeana, ar fi fost suficiente pentru un program de guvernare de ”un an”. ”Sa vii pentru un an cu un program de guvernare…