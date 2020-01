Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut de șefa Fondului Monetar Internațional. Dar și președintele Bancii Centrale Europene spune ca intrarea in zona euro se va realiza curand, mai ales ca Bulgaria indeplinește criteriile pentru a adopta moneda unica.Adoptarea monedei euro va fi benefica pentru intreaga țara. Va oferi…

- Directoarea generala a Fondului Monetar International (FMI), bulgaroaica Kristalina Georgieva, a calificat duminica drept plauzibil obiectivul de aderare a Bulgariei la zona euro in 2023, intr-un interviu acordat postului de radio public bulgar BNR, citat de AFP, informeaza...

- Bulgaria ar putea expulza doi diplomați ruși pe care procurorii din țara vecina ii suspecteaza de spionaj, a declarat vineri ministrul de Externe de la Sofia, Ekaterina Zaharieva, relateaza agenția Reuters, citata de Mediafax.

- Ministrul bulgar al mediului, Neno Dimov, a demisionat vineri dupa ce a petrecut o noapte in arest preventiv in urma audierii sale de catre procurori in legatura cu restrictiile severe in alimentarea cu apa care au afectat orasul Pernik, precum si cu importuri de deseuri, a anuntat guvernul de la…

- Rusia a inceput sa livreze gaze naturale spre Europa via noul gazoduct TurkStream, a declarat duminica directorul companiei Bulgartransgaz, operatorul retelelor de transport de gaze naturale din Bulgaria, transmite Reuters.

- Rusia a inceput sa livreze gaze naturale catre Europa prin noua conducta TurkStream, a declarat duminica directorul Bulgartransgaz, operatorul retelelor de transport de gaze naturale din Bulgaria, scrie Reuters. Astfel, Moscova incearca sa reduca transporturile prin Ucraina.

- Concernul german Deutsche Telekom analizeaza o posibila fuziune cu grupul francez Orange, scrie ziarul german de afaceri Handelsblatt, care citeaza manageri din companie. Ambele companii sunt prezente in Romania.Orange și Deutsche Telekom au avut mai multe randuri de discuții in ultimii ani. In anul…

- Partidul GERB de centru-dreapta, aflat la guvernare in Bulgaria a pastrat controlul asupra capitalei Sofia la alegerile locale desfasurate duminica, au aratat sondajele de ieșire de la urne, potrivit Reuters preluat de mediafax.Yordanka Fandakova, de la GERB, a obținut 51-53,5% din voturile…