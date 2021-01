Autoritatile in alerta! Explozie puternica la Madrid

In urma cu cateva momente, o explozie puternica a avut loc in Madrid, Spania, care a provocat distrugeri mari.Explozia s a produs pe strada Toledo, din centrul capitalei.Deflagratia, auzita de la kilometri departare, pare sa fi fost provocata de o scurgere de gaze in timp ce doua persoane reparau… [citeste mai departe]