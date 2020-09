In Bulgaria, 500 de elevi și 40 de profesori sunt in carantina, in prima saptamana de școala. In aceasta etapa, școlile nu vor fi inchise, a declarat ministrul adjunct al educației, Tania Mihailova. La data de 20 septembrie, au fost identificați 26 de elevi cu teste pozitive. O parte dintre ei nu au fost la […] The post Bulgaria nu inchide școlile deși 500 de elevi și 40 de profesori sunt in carantina dupa prima saptamana de școala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .