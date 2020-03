Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de coronavirus se extinde in Europa și in Coreea de Sud, cu viteza naucitoare. Sunt aproape o suta de mii de cazuri confirmate in toata lumea și 3.200 de decese. Cei doi romani internați in Japonia s-au vindecat și vor reveni acasa.

- Guvernul italian a decis, miercuri, sa inchida toate școlile și universitațile din țara pana la jumatatea lunii martie, din cauza epidemiei de coronavirus. Italia este cea mai afectata țara din Europa de...

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a cerut joi tuturor gradinitelor, scolilor elementare si liceelor la nivel national sa inchida incepand de luni pana dupa vacanta de primavara a elevilor, care de obicei se incheie la inceputul lunii aprilie, scrie publicatia The Japan Times.

- Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Alba au organizat luni, 24 februarie, o conferinta de presa pentru a face precizari in legatura cu cazul celor 51 de persoane, elevi si profesori, aflate in carantina la domiciliu dupa ce s-a intors dintr-o excursie organizata in zona Veneto din Italia.

- Specialiștii din cadrul Comitetului pentru prevenirea imbolnavirilor cu coronavirus avertizeaza ca Romania ar putea fi mai expusa la apariția de cazuri de infecție cu noul virus, din cauza numarului mare de calatorii intre cele 2 țari.

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, duminica, ca cei 45 de copii din Alba care se intorc in tara din Italia nu vor intra in carantina 14 zile, deoarece nu vin din zonele cu focar de coronavirus. Parintii vor fi rugati, insa, sa tina copiii acasa pentru cel putin sapte zile. Citește și UPDATE: Autocar…

- Epidemia de coronavirus s a agravat vineri in nordul Italiei, oficialii anuntand 14 noi cazuri confirmate in regiunea instarita Lombardia si alte doua suspecte in cea vecina, Veneto, potrivit Romania TV. La doar cateva ore dupa ce au informat ca sase persoane au contactat virusul, primele cazuri cunoscute…

- Cadrele didactice din Lugoj pot scoate copiii din colectivitate daca acestia prezinta simptome de raceala. Mai multi directori de gradinite si scoli au apelat la profesori si educatori sa ia masuri rapide si ferme daca observa ca elevii prezinta simptome de raceala. Decizia a fost luata preventiv pentru…