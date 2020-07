Stiri pe aceeasi tema

- Borisov, care se afla la putere in Bulgaria aproape neintrerupt din 2009, a anuntat tot miercuri ca va decide pana la sfarsitul acestei saptamani daca cel de-al treilea guvern pe care il conduce va ramane in functie pana la alegerile din primavara anului viitor. Mii de bulgari au cerut demisia premierului…

- Doi politisti si un manifestant au fost raniti la Sofia, la manifestatii la care protestatari care cer de sase zile demisia Guvernului lui Boiko Borisov au incercat marti sa patrunda in sediul Parlamentului, a anuntat politia, relateaza AFP.

- Peste 3.000 de persoane au demonstrat, la Sofia, timp de cateva ore in fata sediului guvernului, scandand "Mafia" si "Demisia". Protestatarii au marsaluit de asemenea in fata parlamentului, blocand traficul intr-o mare parte din centrul capitalei pana tarziu, in timpul noptii. Ministerul de…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut sambata demisia guvernului, despre care a spus ca are un "caracter mafiot", dupa perchezitii fara precedent la sediul presedintiei ordonate de parchet, acuzat de seful statului ca este instrumentalizat de premierul conservator Boiko Borisov, relateaza AFP.…

- Doi consilieri prezidentiali au fost retinuti joi, la Sofia, iar procurorii au facut perchezitii la sediul Presedintiei bulgare, simultan in capitala bulgara avand loc o manifestatie de sustinere pentru presedintele Rumen Radev.

- Guvernul de la Sofia a inceput luna aceasta relaxarea restrictiilor impuse pentru combaterea epidemiei de COVID-19, dar saptamana trecuta s-au inregistrat 606 cazuri noi, cel mai grav bilant saptamanal de la inceputul crizei. Miercuri au fost raportate inca 130 de cazuri, totalul ajungand astfel…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, se afla in centrul un scandal mediatic de amploare, dupa ce mai multe fotografii din dormitorul acestuia au circulat online. Borisov l-a acuzat pe președintele țarii, Rumen Radev, ca l-a spionat cu o drona, iar acesta a negat. Presa de la Sofia a prezentat noi detalii.Unele…

- Scandal politic in Bulgaria! Protagoniștii sunt premierul Boiko Borisov și președintele Rumen Radev. Borisov l-a acuzat pe șeful statului ca-l supravegheaza cu o drona in timp ce doarme. Mai multe imagini și inregistrari video s-au scurs in presa bulgara. Imaginile surprinse de „dronele președintelui”…