- Bulgaria va depune cererea de aderare la zona euro cel mai probabil in data de 14 iulie, a declarat joi premierul Boiko Borisov. Bulgaria vrea sa depuna cererea de aderare la zona euro in momentul in care detine presedintia rotativa a Uniunii Europene si se bucura de sprijinul politic al actualei Comisii…

- Bulgaria, care detine pana pe 30 iunie presedintia semestriala a Consiliului UE, va propune la minisummitul de duminica privind migratia inchiderea imediata a frontierelor externe ale Uniunii Europene pentru migranti si crearea unor centre pentru refugiatii de razboi in afara spatiului comunitar, transmite…

- Principalul partid de opozitie din Bulgaria a depus o motiune de cenzura fata de premierul Boiko Borisov, pe care l-a acuzat ca a esuat in combaterea infractionalitatii si in reformarea serviciilor de securitate ale tarii, informeaza miercuri Reuters. Oricum, aceasta incercare a Partidului…

