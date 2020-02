Stiri pe aceeasi tema

- Tarile UE trebuie sa ajunga la un acord rapid cu privire la urmatorul buget al blocului, dupa pierderea Marii Britanii si a contributiei sale financiare ridicate, au convenit 15 state membre sâmbata, în Portugalia. Grupul "Prietenii Coeziunii" format din 17 tari estice si mediteraneene,…

- Salariul minim european va fi stabiit cel mai probabil, la un nivel de 60% din salariul mediu net pe economie din fiecare stat membru, a declarat marți Claudia Sofianu, partener EY Romania. Asta ar insemna ca daca se aproba o astfel de inițiativa, salariul minim net ar trebui sa fie 1.920 de lei.„Salariul…

- Salariul minim european este un concept nou si fierbinte despre care se discuta din ce in ce mai mult la nivelul Uniunii Europene si ar putea fi de 60% din salariul mediu pentru fiecare stat membru, a declarat marti Claudia Sofianu, Partener, liderul Diviziei de impozit pe venit si contributii sociale,…

- Impunerea unui salariu minim de referinta la nivelul Uniunii Europene de 60% din salariu mediu al fiecarui stat membru ne va afecta, pentru ca in prezent salariul minim din Romania este cu cateva sute de lei mai mic decat nivelul de referinta pe care vrea Bruxelles sa il impuna, este de parere Claudia…

- Incepand cu 1 ianuarie 2020, Guvernul a decis sa mareasca salariul minim pe economie. Aceasta modificare a fost facuta publica in Monitorul Oficial, tot acolo se explica si majorarea salariului minim brut pe economie, de la suma de 2080 de lei, la 2230 de lei. Astfel, romanii care au inregistrat in…

- Arhitectul Andrei Ducu Predescu, un tanar in varsta de 31 de ani care a activat ca asistent universitar la o universitate din Copenhaga, a preferat sa se intoarca acasa, la Targu Jiu, unde lucreaza pe salariul minim pe economie in propriul atelier de printare 3D.

- O noua intalnire intre reprezentanții Guvernului și cei ai sindicatelor și patronatelor pentru a discuta creșterea salariului minim va avea loc peste o saptamana, a anunțat marți Violeta Alexandru, ministrul muncii. In cadrul intalnirii de marți, patronatele și sindicatele au primit o analiza de impact…

- Peste un sfert (27,7%) din populatia Romaniei traia, in 2018, intr-o locuinta care nu avea toaleta in interiorul casei, in scadere fata de procentul de 29,7% inregistrat in 2017, insa de peste zece ori mai mare decat media de 2,1% inregistrata in 2018 la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate…