Stiri pe aceeasi tema

- Medicii bulgari vor masuri dure pentru persoanele care nu se imunieaza contra coronavirusului. Asociația Spitalelor a lansat o dezbatere in care cere ca bolnavii de Covid-19 care nu sunt vaccinați sa suporte costurile spitalizarii, scrie Digi24.ro .

- Asociația Spitalelor din Bulgaria a lansat o dezbatere in care cere ca bolnavii de COVD-19 care nu sunt vaccinați sa suporte costurile spitalizarii. Reprezentanții asociației susțin ca numarul tot mai mare de infectari sufoca sistemul sanitar, in condițiile in care 90% dintre pacienți nu au…

- Medicii bulgari vor masuri dure. Asociația Spitalelor a lansat o dezbatere in care cere practic ca bolnavii de COVD-19 care nu sunt vaccinați sa suporte costurile spitalizarii. Reprezentanții asociației susțin ca numarul tot mai mare de infectari sufoca sistemul sanitar, in condițiile in care 90% dintre…

- Autoritațile din Letonia au declarat, luni, 11 octombrie, starea de urgența sanitara la nivelul intregii țari, in contextul inmulțirii cazurilor de infectare cu coronavirus. In țara cu 1,9 milioane de locuitori, rata de vaccinare anti-COVID este una dintre cele mai scazute la nivel european, relateaza…

- Scepticismul romanilor apropo de imunizare, in pandemie, se traduce si in numarul de morti cauzati de noul coronavirus. Tara noastra se afla pe locul 2 in lume la decesele zilnice COVID raportate la populație, dupa Bulgaria, potrivit datelor centralizate de Universitatea Oxford. Cele doua țari au cele…

- Autoritațile sanitare anunța, miercuri, ca au mai ramas doar cinci paturi libere in secțiile ATI COVID. Trei paturi libere sunt la București, unul in Galați și unul in Vrancea. Potrivit DSU,...

- Autoritatile de sanatate publica din Buzau cauta solutii dupa ce toate locurile pentru bolnavii COVID din spitalele din judet s-au ocupat. Marti, DSP a raportat 146 de cazuri noi de COVID, cele mai multe din ultimul an, anunța news.ro. Conform autoritatilor, dupa valul de infectari din ultima…

- Președintele Asociației Medicilor din Patras, Anna Mastorakou, a cerut procurorilor sa demareze o investigație deoarece aceste persoane au reușit, de asemenea, „sa se infiltreze și sa intervina in procesul de vaccinare anti-Covid”, relateaza Euractiv, preluat de HotNews.ro.Mastorakou suspecteaza ca…