Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul a fost facut marti de ministerul de Externe de la Sofia, care a justificat apelul prin „situatia complicata” din Rusia, informeaza Agerpres , care citeaza DPA. Cetatenii bulgari ar trebui sa ia in considerare sa paraseasca Rusia rapid prin toate mijloacele de transport disponibile, a precizat…

- Ministrul german de interne, Nancy Faiser, a declarat ca autoritațile germane sunt pregatite sa accepte dezertori din armata rusa și opozanți ai regimului Putin. Un interviu cu ea a fost publicat de ziarul Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Inainte ca Rusia sa anunțe „mobilizarea parțiala”, RFG…

- Rusia a calificat vineri drept „discriminatorie” o initiativa a autoritatilor letone, care prevede restrangerea utilizarii limbii ruse in aceasta tara baltica, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova. Guvernul Letoniei vrea sa adopte o lege care sa restrictioneze…

- Razboi in Ucraina, ziua 164. Ministerul ucrainean de Externe a cerut comunitatii internationale „sa ia masuri imediate pentru a forta Federatia Rusa sa paraseasca centrala” nucleara din Zaporojie.

- Administratia Vladimir Putin a anuntat, vineri, expulzarea a 14 diplomati bulgari, ca reactie la decizia Guvernului de la Sofia de a expulza zeci de diplomati rusi, in contextul tensiunilor bilaterale. „Aceasta masura este o reactie la decizia total nejustificata a partii bulgare de a declara indezirabili…

- Dragarea Dunarii in zona Insulei Belene Autoritatile române vor sprijini partea bulgara pentru dragarea Dunarii în zona Insulei Belene, în aval de Turnu Magurele, unde traficul comercial este oprit din cauza nivelului scazut al fluviului, care nu poate permite o circulatie…

- Razboi in Ucraina ziua 148. Ministerul de Externe ucrainean cere Beijingului sa influențeze Moscova pentru a pune capat razboiului. Ucraina va cere inghețarea plații datoriilor externe, in condițiile razboiului

- Președintele Putin, Vladimir Putin, l-a demis pe șeful agenției Roskosmos, Dmitry Rogozin. In locul lui Rogozin, in funcția de director general al Roskosmos a fost numit Yuri Borisov, care pana acum era vicepremier. In funcția de vicepremier a fost promovat Denis Manturov. Cu privire la Borisov, nu…