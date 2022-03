Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria nu va purta discutii cu gigantul energetic rus Gazprom pentru a-si reinnoi contractul de cumparare de gaze naturale, pe fondul invaziei Rusiei in Ucraina, si va cauta surse de aprovizionare alternative, a declarat sambata viceprim-ministrul Assen Vassilev, citat de Reuters și news.ro. ”In aceasta…

- Bulgaria nu va trimite Ucrainei rachete antiaeriene de productie sovietica S-300 si nici vreun alt tip de arme, a declarat vineri premierul bulgar Kiril Petkov, potrivit agentiei EFE. ''In acest moment, Bulgaria nu va da nimanui nici sisteme de aparare aeriana, nici alte rachete'', a semnalat seful…

- Prim-ministrul Kiril Petkov a declarat luni ca Bulgaria sustine sanctiunile impotriva Rusiei ca mijloc de a opri invazia in Ucraina, dar va dori probabil o exceptare de la interzicerea importurilor de gaze naturale si petrol, daca o astfel de propunere este inaintata, transmite Reuters.

- Premierul bulgar Kiril Petkov a afirmat luni ca va propune destituirea ministrului apararii Stefan Ianev, dupa ce refuzul acestuia din urma de a califica drept razboi invazia militara rusa in Ucraina a dus la numeroase cereri de inlocuire a sa, informeaza Reuters. Petkov a spus ca actuala coalitie…

- Daca se va lua o decizie de a desfasura trupe NATO pe Flancul estic, guvernul bulgar considera ca aceasta masura trebuie implementata cu soldati bulgari, a declarat ministrul bulgar al apararii Stefan Ianev, transmit luni de BTA si Euractiv. "Vom avea soldati bulgari care vor executa aceasta sarcina…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a anuntat miercuri, dupa o sedinta a cabinetului sau, ca guvernul de la Sofia a decis ca Bulgaria sa acorde prioritate unei strategii indreptate deplin catre o dezescaladare a tensiunilor intre NATO si Rusia si catre valorificarea absolut a oricarei oportunitati pentru…

- Bulgaria a reactionat vehement, vineri, la solicitarile Rusiei privind retragerea trupelor NATO, iar Guvernul de la Sofia argumenteaza ca are dreptul suveran de a lua propriile decizii in materie de aparare, in colaborare cu Alianta Nord-Atlantica, informeaza agentia Reuters. "Bulgaria este…

- Bulgaria este un stat suveran si noi am facut de mult alegerea de a deveni membri ai NATO, a afirmat vineri premierul bulgar Kiril Petkov intr-o declaratie facuta de la tribuna parlamentului in afara ordinii de zi, dupa ce Rusia a cerut vineri retragerea trupelor straine ale NATO din doua state membre,…