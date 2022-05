Guvernul bulgar a adoptat vineri un plan national pentru a adera la zona euro la 1 ianuarie 2024, in pofida ingrijorarilor existente in randul coalitiei guvernamentale cu privire la lipsa de analize detaliate referitoare la impactul acestei decizii, transmite Reuters. Incertitudinea politica si cele trei runde de alegeri care au avut loc anul trecut au amanat adoptarea acestui plan, care a fost elaborat in 2020 dupa ce Bulgaria, impreuna cu Croatia, a fost admisa in mecanismul ERM II (mecanismul ratelor de schimb – n. r.), care ii va permite sa devina membra a zonei euro peste cativa ani. Cea…