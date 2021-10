Stiri pe aceeasi tema

- Permisul de sanatate care dovedește ca o persoana a fost vaccinata, testata negativ sau s-a vindecat recent de virus a fost conceput inițial pentru a facilita calatoriile intre statele Uniunii Europene, scrie Reuters .Incepand cu 21 octombrie, persoanele care doresc sa mearga in spații publice inchise,…

- Incepand de azi, municipiul Dej a intrat in scenariul roșu, dupa ce rata infectarilor noi cu Covid-19 a depașit pragul de 3 la mia de locuitori. Daca ieri, 21 septembrie, incidența era la 2,90 la mie, astazi, aceasta a ajuns la 3,05. Potrivit reglementarilor in vigoare, la depașirea acestui prag, in…

- Timișoara este primul mare oraș din țara in care certificatul verde devine obligatoriu, dupa ce incidența infectarilor cu Covid a ajuns la 3,54 la mia de locuitori. Cluj Napoca este și el la un pas de pragul de trei la mie.

- Certificatul verde va fi obligatoriu in restaurante, la nunți și la activitați in spații inchise incepand de luni. Utilizarea documentului a fost aprobata vineri de Guvern. Masura se va aplica doar in localitațile in care rata de infectare este cuprinsa intre 3 și 6 persoane la mia de locuitori.…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de joi, Hotararea numarul 70 prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat joi, 16 septembrie, hotararea care prevede obligativitatea prezentarii certificatului verde pentru cei care vor sa mearga la nunți, restaurante, cinematografe, sali de fitness, evenimente sportive sau spectacole, in localitațile unde rata de infectare…

- In cursul zilei de maine va avea loc o ședința de Guvern unde va fi luata decizia finala cu privire la acest certificat verde. In localitațile unde vor fi mai mult de trei cazuri la mia de locuitori, certificatul verde va deveni obligatoriu incepand de saptamana urmatoare. Astfel, romanii vor…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca Guvernul nu vrea sa mai inchida activitatile economice in cazul in care rata de incidenta a cazurilor de COVID este de peste 3 la mie, dar ia in calcul sa introduca pentru evenimente private de genul nunti si botezuri, dar si in restaurante si cafenele masura…