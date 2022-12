Stiri pe aceeasi tema

- Romania și Bulgaria au ratat intrarea in spațiul Schengen, dupa ce Austria și Olanda au votat impotriva la Consiliul JAI de joi. Veto-ul Vienei a infuriat clasa politica de la București, iar romanii au trecut la amenințari ca boicoteaza firmele austriece. De alfel, mulți dintre ei și-au retras banii…

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a contrazis, vineri, informația furnizata de europarlamentarul Rareș Bogdan potrivit caruia, Olanda ar fi cerut in Consiliul JAI decuplarea Romaniei de Bulgaria, iar cea care a blocat o eventuala decizie in acest sens ar fi fost Bulgaria care „a facut un joc…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a chemat de urgenta in tara, pentru consultari, pe ambasadorul Romaniei in Austria, Emil Hurezeanu.Decizia vine dupa ce ieri Bogdan Aurescu a dispus convocarea ambasadoarei Austria la Bucuresti, la sediul MAE, pentru a i se comunica pozitia Romaniei cu privire la…

- Consiliul JAI a votat azi „Nu” pentru intrarea Romaniei și Bulgariei in Spațiul Schengen. Olanda a votat impotriva accederii Bulgariei in Schengen, in schimb, miniștrii de Interne ai Uniunii au votat intrarea Croației de la 1 ianuarie in spațiul de libera circulație. Austria a votat impotriva aderarii…

- De la Bruxelles, unde participa la reuniunea miniștrilor de Interne din UE , oficialul de la Viena a spus totodata ca nu ia in calcul o posibila decuplare a Romaniei de Bulgaria. Gerhard Karner, ministrul de Interne austriac, a reiterat joi, la intrarea in sala unde va avea loc Consiliul JAI, decizia…

- Cine e de vina ca nu am intrat in Schengen pana acum? Scriitorul și politologul Stelian Tanase a declarat ca Romania trebuie sa intre in Schengen acum, chiar daca e nepregatita, așa cum nu a fost pregatita nici cand a intrat in NATO și UE. Tanase a mai afirmat ca primirea noastra in Schengen se va produce…

- Expertii Comisiei Europene si ai statelor membre vor prezenta, la 26 octombrie, la Bruxelles, Grupului de lucru pentru chestiuni Schengen, raportul si concluziile lor privind misiunea de evaluare Schengen din Romania si Bulgaria, iar Consiliul trebuie sa faca apoi pasii necesari pentru

- "Exista aceasta posibilitate (aderarii la spațiul Schengen- N.R.), dar garanția, o spun clar, nu exista inca.Este bine sa se știe ca ne implicam cu toți, și eu, si Parlamentul și guvernul, la MAI se lucreaza intens.Sunt șanse, pentru ca nevoia de unitate a devenit și mai clara pe fondul razboiului din…