- Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) susține ca situatia pandemiei de COVID-19 este "deosebit de ingrijoratoare" in Balcani si Europa Centrala, intr-o perioada in care numarul de cazuri de infectare a...

- Calatorii care sosesc in Bulgaria cu avionul, pe uscat sau pe mare este necesar sa prezinte un test PCR covid-19 – incepand de la 29 ianuarie si pana la sfarsitul lui aprilie -, a anuntat Ministerul bulgar al Sanatatii, in contextul in care aceasta fosta tara comunista din Balcani incearca…

- Scolile nu au fost, in mod general, un factor de supra-raspandire a coronavirusului si doar in cazuri exceptionale au devenit sursa de transmitere a COVID-19, mai ales cand nu au fost respectate masurile de prevenire, potrivit unor studii realizate de-a lungul anului 2020 și coroborate de Organizația…

- Conform ultimelor declaratii ale autoritatilor, scoala va reincepe exclusiv online pe 11 ianuarie, dar la jumatatea lunii se va face o analiza a tuturor datelor legate de pandemie si se va lua o decizie in consecinta.