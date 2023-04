Bulgaria interzice temporar importurile de cereale din Ucraina

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina primește lovitura dupa lovitura, astfel ca, o noua țara europeana a anunțat ca va interzice importul de cereale din aceasta țara. Anunțul vine la scurt timp dupa ce Ungaria a anunțat noi interdicții pe piața agricola naționala privind importul mai multor alimente ucrainene. Ce se intampla, insa,…

- Bulgaria ia in considerare blocarea importurilor de cereale din Ucraina. Decizii similare au fost luate de Polonia și Ungaria, pentru a-și proteja sectorul agricol. {{674747}}Varșovia și Budapesta au stopat și importurile de produse alimentare. Decizia a provocat dispute in UE, iar reprezentanții Comisiei…

- Bulgaria ia in considerare blocarea importurilor de cereale din Ucraina. Decizii similare au fost luate de Polonia și Ungaria, pentru a-și proteja sectorul agricol. {{674747}}Varșovia și Budapesta au stopat și importurile de produse alimentare. Decizia a provocat dispute in UE, iar reprezentanții Comisiei…

- “Interesele bulgare trebuie protejate. Mai mult, acum ca doua tari au actionat deja in acest fel, daca nu reactionam, acumularile de pe teritoriul bulgar ar putea deveni si mai mari”, a afirmat acesta. Ministrul a mai spus ca in urma cu cateva zile a vorbit cu omologii din sase tari pe aceasta tema.…

- Premierul Nicolae Ciuca a semnat, impreuna cu omologii din Bulgaria, Ungaria, Slovacia și Polonia, o scrisoare comuna adresata președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care sunt propuse masuri care sa reduca dezechilibrele create de imp

- Romania ar putea obține in plus in jur de 15 milioane de euro pentru a veni in sprijinul agriculturilor afectați de importurile ieftine de cereale din Ucraina, informeaza Rador.Conform unor surse oficiale de la Bruxelles, Comisia Europeana a vorbit despre o suma suplimentara de 75 de milioane de…

- Romania va primi un ajutor suplimentar din partea Comisiei Europene pentru compensarea pierderilor inregistrate de fermierii romani afectați de tranzitul de cereale provenite din Ucraina. Suma inițiala, de 10 milioane de euro, din fondul de rezerva al agriculturii europene va figura pe ordinea de zi…

- Comisia Europeana a exceptat de la orice controale și taxe importurile de cereale și carne produsa in Ucraina. Asta dupa ce a majorat costurile fermierilor europeni prin interdicții și condiții de producție.Liderii G20 au facut apel la solidaritate pentru combaterea foametei cauzate de razboiul agresiv…