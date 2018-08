Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca Autoritatea locala pentru Siguranta Alimentara a luat masuri in scopul prevenirii patrunderii pe teritoriul tarii a virusului pestei porcine africane. Astfel, este interzisa…

- "Romanii nu vor ramane fara porci din cauza virusului pestei porcine africane", a dat asigurari ministrul Agriculturii, Petre Daea. "Le spun tuturor cetatenilor din Romania ca suntem in stare sa producem urgent pentru a inlocui pierderile acestea dupa ce trece acest foc si reusim sa dezinfectam zona…

- Autoritațile timișene sunt in alerta dupa ce pesta porcina africana, care are o evolutie deosebit de dinamica pe teritoriul Romaniei și se extinde cu repeziciune, a ajuns in județele Bihor, Salaj, Satu Mare, Tulcea, Constanta, Braila și Ialomita. Avand in vedere riscul major generat de posibilitatea…

- Traficul rutier pentru autovehicule de peste 7,5 tone a fost restrictionat vineri, pe DJ 211A - DJ 212, tronsonul Viziru - Cuza Voda - Mihai Bravu, in urma confirmarii virusului de pesta porcina africana intr-o localitate din zona, potrivit informatiilor furnizate de IPJ Braila. "Ca urmare…

- Aparitia pestei porcine africane pe teritoriul Romaniei, o boala care face ravagii printre speciile domestice si salbatice de porcine, duce la masuri aspre de securitate care afecteaza direct si Suceava, cu atat mai mult cu cat este vorba de un judet aflat la granita cu Ucraina, de unde vine ...