Bulgaria intentioneaza sa propuna frecvente pentru retelele mobile 5G pana la jumatatea anului 2020 Bulgaria intentioneaza sa propuna frecvente pentru retelele mobile 5G pana la jumatatea anului 2020, a anuntat marti seful agentiei de telecomunicatii din Bulgaria.



Bulgaria si alte state europene se pregatesc sa lanseze serviciile 5G, care permit o viteza mare de descarcare a datelor, iar statele din UE tintesc sa aiba retele 5G operationale in cel putin un oras din fiecare tara membra UE pana la finalul anului viitor, potrivit Reuters.



Agentia de telecomunicatii din Bulgaria intentioneaza sa deschida precedurile pentru a acorda frecvente in benzile de 700 MHz si 3.600 MHz… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

