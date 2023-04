Stiri pe aceeasi tema

- Kievul va incerca sa redeschida tranzitul de alimente și cereale prin Polonia, ca un "prim pas" in cadrul discuțiilor de luni de la Varșovia, potrivit ministrului ucrainean al Agriculturii, citat de Reuters.

- Bulgaria ia in considerare blocarea importurilor de cereale din Ucraina. Decizii similare au fost luate de Polonia și Ungaria, pentru a-și proteja sectorul agricol. {{674747}}Varșovia și Budapesta au stopat și importurile de produse alimentare. Decizia a provocat dispute in UE, iar reprezentanții Comisiei…

- “Interesele bulgare trebuie protejate. Mai mult, acum ca doua tari au actionat deja in acest fel, daca nu reactionam, acumularile de pe teritoriul bulgar ar putea deveni si mai mari”, a afirmat acesta. Ministrul a mai spus ca in urma cu cateva zile a vorbit cu omologii din sase tari pe aceasta tema.…

- Polonia si Ungaria au oprit importurile de cereale si alte produse agricole din Ucraina, pentru a-si proteja astfel proprii fermieri, informeaza Rador.Cerealele ucrainene au inundat practic tarile din Europa Centrala de cand blocada rusa instituita asupra porturilor de la Marea Neagra, la inceputul…

- Scrisoare comuna a premierilor din Romania, Bulgaria, Ungaria, Slovacia si Polonia catre Ursula von der Leyen privind masurile fața de importul de cereale ucrainene / Cele cinci țari susțin inclusiv reintroducerea taxelor vamale pentru importurile din Ucraina

- Bulgaria, impreuna cu Polonia, Ungaria, Cehia și Romania solicita masuri urgente de raspuns din partea Uniunii Europene la problema importurilor de produse agricole ucrainene, a declarat ieri președintele bulgar Rumen Radev, informeaza Rador.Cultivatorii de cereale din estul Bulgariei au blocat ieri…

- Fermierii romani sunt disperati. Crescatorii de vaci de lapte fac un apel de urgența catre autoritați sa interzica importurile de lapte din Ucraina și alte țari care fac oferte pe piata din Romania.

- Tara noastra este tranzitata zilnic, cel putin de cand Rusia a pornit razboiul, in urma cu aproape un an, de produse ucrainene care ar trebui sa ajunga in Occident. O parte din ele se mai opresc și in Romania. Din acest motiv, piața noastra este invadata cu produse agricole neconforme. Vandute la preț…