Bulgaria înregistrează un nou record de cazuri Covid-19 și decese. Peste 90% dintre pacienți nu sunt vaccinați Bulgaria a raportat marți 5.863 de noi cazuri de Covid-19 și 243 de decese, un nou record pentru țara UE cu cea mai mica rata de vaccinare, informeaza Reuters.



Bilanțul total al deceselor se ridica astfel la 23.316.



Confruntata cu o creștere a numarului de cazuri în plin val patru al pandemiei de coronavirus și cu o rata scazuta de vaccinare, țara balcanica cu 7 milioane de locuitori a introdus recent obligativitatea certificatului sanitar în majoritatea spațiilor publice închise.



Noile restricții au generat și proteste, în timp ce unele partide… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

