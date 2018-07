Stiri pe aceeasi tema

- Sofia a inceput pregatirea unui teren la granita cu Romania unde se va construi un gard pentru a preveni intrarea mistretilor, responsabili de raspandirea virusului pestei porcine africane (PPA), in conditiile...

- GEK Terna intentioneaza sa concureze pentru proiectele de modernizare si operare ale aeroporturilor din Bucuresti si Sofia, concesiunile fiind principalele obiective in viitor ale conducerii companiei de constructii din Grecia, informeaza publicatia elena Kathimerini, citand surse care au dorit sa-si…

- Un mijloc destinat transportului de persoane, avand 48 de pasageri la bord si inmatriculat in Romania, a fost implicat intr-un nedorit eveniment rutier in apropiere de Vidin, Bulgaria. Accidentul a avut loc la primele ore ale zilei si a facut ca responsabilii din cadrul Ambasadei Romaniei la Sofia sa…

- Forte aeriene din Romania, Bulgaria, Italia si Lituania participa, in perioada 30 mai - 8 iunie, pe teritoriul Bulgariei, la exercitiul intitulat 'C-27J European Spartan Exercise' (Balkan Spartan), a anuntat miercuri Ministerul Apararii de la Sofia, transmite BTA, informeaza Agerpres.La exercitiu…

- President Klaus Iohannis said Thursday that if he notices that "things go wrong" in Romania, his duty is to draw attention, saying that he cannot wait for "catastrophe to befall us." "Watching is not a passive state. I cannot wait for a catastrophe to befall us. If I see things go wrong, I…

- Un tanar din Bulgaria s-a gandit ca poate pacali autoritațile romane, insa a fost dat de gol de actele de identitate. The post Prins la granița cand incerca sa intre cu permis fals in Romania appeared first on Renasterea banateana .