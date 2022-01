Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) s-a reunit, miercuri dimineața, pentru a decide noile restricții și masuri care se vor aplica in contextul valului 5 al pandemiei de Covid-19 din Romania. Printre masurile care sunt discutate la aceasta ora in ședința se numara purtarea obligatorie…

- Profesorul Salman Zarka, coordonatorul campaniei de vaccinare din Israel, si cercetatorul Ran Balicer, care conduce grupul de experți ce consiliaza Ministerul Sanatații privind gestionarea pandemiei, au explicat, luni, in cadrul unei conferinte internationale prilejuite de organizatia Europe Israel…

- Romania se afla pe locul al doilea in Uniunea Europeana in ceea ce privește numarul persoanelor decedate in ultimele doua saptamani din cauza COVID, potrivit unei statistici realizate de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Graficul privind situația deceselor provocate de COVID 19…

- Incepand de joi, 11 noiembrie, cetațenii bulgari pot obține certificatul verde in baza unui test de anticorpi, a anunțat astazi ministrul Sanatații, Stoycho Katsarov, potrivit publicației locale Novinite . Masura este valabila pentru persoanele care au trecut printr-o forma asimptomatica a COVID-19,…

- Bulgaria a raportat marți un numar record de decese zilnice cauzate de coronavirus, in condițiile in care țara cu cei mai puțini vaccinați din Uniunea Europeana se confrunta cu al patrulea val al pandemiei, potrivit datelor oficiale citate de Reuters. Numarul noilor infecții a fost de 5.286, in scadere…

- Sute de persoane, majoritatea proprietari si angajati din industria hoteliera si a restaurantelor, au blocat traficul in centrul capitalei bulgare, Sofia, pentru a protesta impotriva masurilor anti-COVID-19 ale guvernului, relateaza joi EFE. Manifestatia, sub sloganul "Impreuna pentru sanatate,…

- Numarul noilor infecții cu coronavirus din Bulgaria a urcat la 6.813, un bilanț zilnic record, in condițiile in care cea mai puțin vaccinata țara din Uniunea Europeana se lupta cu al patrulea val al pandemiei de Covid-19, transmite Reuters.Numarul deceselor Covid-19 a fost de 124 in ultimele 24 de ore,…

- Asociația Spitalelor a transmis ca 90% dintre pacienții Covid-19 sunt nevaccinați, iar unitațile medicale sunt sufocate de numarul tot mai mare al acestora.Masura drastica este criticata de organizațiile pacienților, care spun ca s-ar incalca astfel dreptul fundamental la asistența medicala.Alaturi…