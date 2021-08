Asta inseamna ca turiștii nevaccinați vor fi nevoiți sa se testeze la intoarcerea in Romania și sa prezinte la granița rezultatul negativ al testului PCR efectuat in ultimele 72 de ore. Minorii sub 6 ani nu sunt supuși regulilor. In același timp, in zona galbena se regasesc acum țari precum: Argentina, Japonia, Albania sau Filipine. Și alte destinații in care conaționalii pleaca in vacanțe au intrat in zona roșie. De exemplu, Elveția și Maldive. Persoanele care sosesc in Romania din zona roșie nu stau in carantina, daca sunt vaccinate. Lista va intra in vigoare de pe 29 august, de la miezul nopții.