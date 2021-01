Stiri pe aceeasi tema

- Calatorii care sosesc in Bulgaria cu avionul, pe uscat sau pe mare este necesar sa prezinte un test PCR covid-19 – incepand de la 29 ianuarie si pana la sfarsitul lui aprilie -, a anuntat Ministerul bulgar al Sanatatii, in contextul in care aceasta fosta tara comunista din Balcani incearca…

- Școlile s-ar putea redeschide in siguranța ”la sfarșitul lunii martie-inceput de aprilie”, dupa ce se incheie a doua etapa de vaccinare anti-Covid, care vizeaza cadrele didactice, varstnicii și persoanele din categoriile vulnerabile, a declarat colonel dr. Valeriu Gheorghița, coordonatorul Campaniei…

- Ministerul de Externe de la Sofia i-a acordat vineri unui diplomat rus 72 de ore pentru a parasi teritoriul bulgar dupa ce procurorii au stabilit ca acesta era implicat din 2017 incoace in activitati de spionaj in tara vecina.

- Scolile gimnaziale, mall-urile, restaurantele, cafenelele, cluburile si salile de sport vor ramane inchise pana la sfarșitul lunii ianuarie. In schimb, guvernul a anunțat ca gradinitele si scolile primare se vor redeschide dupa vacanta de sfarsit de an, potrivit Agerpres. Cu o populație de șapte milioane…

- Guvernul bulgar a prelungit pana la sfarsitul lunii ianuarie restrictiile impuse pentru a limita raspandirea coronavirusului, care s-a accelerat in toamna si a pus sub presiune sistemul medical insuficient finantat, transmite Reuters, citata de agerpres .Restrictiile, care urma sa inceteze pe 21 decembrie,…