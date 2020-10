Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile bulgare au dispus incepand de joi inchiderea universitatilor si a invatamantului secundar, printre alte masuri antiepidemice luate dupa mai multe zile cu recorduri succesive de cazuri de COVID-19, relateaza agentia EFE. Conform ordinului semnat de ministrul sanatatii, Kostadin Angelov,…

- Autoritatile bulgare au dispus incepand de joi inchiderea universitatilor si a invatamantului secundar, printre alte masuri antiepidemice luate dupa mai multe zile cu recorduri succesive de cazuri de COVID-19.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca este in evaluare o eventuala decizie privind restrictionarea circulatiei pe timp de noapte... The post Autoritatile anunta noi restrictii: Circulatia pe timp de noapte ar putea fi restrictionata appeared first on Renasterea banateana .

- Restaurantele, cafenelele, teatrele și cinematografele din Capitala se vor inchide, la fel și salile de spectacole și saloanele in care... The post Restricții in Capitala: Restaurantele, teatrele, cinematografele și salile de spectacole se inchid / E obligatorie purtarea maștii in zona școlilor appeared…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, intrebat daca este necesara inchiderea restaurantelor in Bucuresti, ca „sunt restrictii pe care le-am impus de la inceput” si ca „acel indice care trece de 1,5 inchide restaurantele, inchide cinematografele, inchide teatrele”. Reactia vine in contextul…

- DECIZII….Autoritatile vasluiene, intrunite in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, au luat o serie de noi masuri pentru prevenirea raspandirii virusului Covid-19. Concertele, demonstratiile, activitatile culturale si artistice cu o participare numeroasa raman in continuare interzise, in schimb…

- Autoritațile de frontiera din Republica Serbia au informat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Timișoara ca, in scopul prevenirii extinderii bolilor contagioase in statul vecin, cetatenii straini care vin in Republica Serbia din: Republica Macedonia de Nord, Bulgaria, Romania, Croatia,…

- Inca o țara impune restricții romanilor! Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca Romania a fost inclusa de Elveția pe lista statelor cu risc epidemiologic ridicat. Din acest motiv, romanii care intra pe teritoriul elvețian trebuie sa intre in carantina sau autoizolare timp de 10 zile, indiferent…