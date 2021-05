Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele bulgar Rumen Radev a convocat marti alegeri parlamentare anticipate pentru data de 11 iulie. L-a numit prim-ministru interimar pana la formarea viitorului guvern pe Stefan Ianev, consilierul sau pentru securitate si aparare. Potrivit Reuters, convocarea anticipatelor a rezultat in urma…

- Bulgaria a anuntat joi ca va expulza un diplomat rus, anuntul sau survenind la o zi dupa ce parchetul de la Sofia a declarat ca ancheteaza asupra rolului jucat de sase cetateni rusi in patru explozii produse intre 2011 si 2020 la depozite de arme de pe teritoriul Bulgariei, relateaza Reuters si AFP,…

- Deficitul guvernamental al Bulgariei s-a adancit la 3,4% din PIB in 2020, de la 2,1% din PIB in 2019, a anuntat joi Institutul National de Statistica de la Sofia (NSI), transmit BTA si Xinhua, informeaza AGERPRES . De asemenea, nivelul datoriei guvernamentale a urcat anul trecut la 25% din PIB, de la…

- Bulgaria a anuntat vineri arestarea a sase persoane suspectate de spionaj in favoarea Rusiei, printre care mai multe cadre din Ministerul Apararii, relateaza AFP si Reuters. Acesti angajati ai statului sunt acuzati ca au furnizat informatii clasificate sefului retelei, un fost membru al serviciilor…

- Bulgaria este prima tara din Uniunea Europeana care nu mai aplica o strategie cu grupe prioritare la vaccinarea impotriva COVID-19, informeaza joi AFP. Guvernul de la Sofia si-a schimbat abordarea dupa ce nu a reusit sa convinga suficiente persoane din categoriile carora li se dadea prioritate…