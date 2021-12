Stiri pe aceeasi tema

- Noul partid centrist anticoruptie 'Continuam schimbarea' (PP) va incepe marti discutiile in vederea formarii unui guvern in Bulgaria dupa victoria surprinzatoare la alegerile parlamentare de duminica, a indicat unul din coliderii formatiunii, Kiril Petkov, transmite Reuters. PP, infiintat…

- Perspectiva formarii unui guvern pare sa prinda contur în Bulgaria, dupa scorul surpriza obtinut de un nou partid anticoruptie în alegerile parlamentare anticipate desfasurate duminica, relateaza AFP și Agerpres.Formatiunea „Continuam Schimbarea”, condusa de doi întreprinzatori…

- O noua miscare anticoruptie a creat surpriza alegerilor de duminica din Bulgaria, reusind sa intruneasca mai multe voturi decat conservatorii fostului premier Boiko Borisov, potrivit estimarilor la iesirea de la urne citate de AFP. Surpriza a rezultat in urma acestei a treia runde de alegeri legislative…

- Noul partid politic de centru din Bulgaria este vazut ca fiind câștigator al alegerilor parlamentare de duminica, potrivit a patru exit-poll-uri, ceea ce crește șansele de a se pune capat unui impas politic în cel mai sarac stat membru al Uniunii Europene, transmite Reuters.Disputele…

- Al treilea scrutin parlamentar organizat in ultimul an are loc duminica in țara de la sud de Dunare, iar partidele politice sunt aproape nevoite sa reușeasca de data aceasta sa formeze un nou guvern, pentru a livra reformele dorite de populație, intr-un moment in care țara se confrunta și-așa cu probleme…

- Alegeri in Bulgaria. Bulgarii sunt așteptați la urne duminica, pentru a treia oara in decurs de un an, pentru a-și alege parlamentul și președintele, scrutinul avand loc pe fondul creșterii numarului de cazuri Covid-19. In jur de 6,7 milioane de cetațeni cu drept de vot sunt așteptați in secțiile electorale,…

- Bulgarii sunt așteptați la urne duminica, pentru a treia oara în decurs de un an, pentru a-și alege parlamentul și președintele, scrutinul având loc pe fondul creșterii numarului de cazuri Covid-19. În jur de 6,7 milioane de cetațeni cu drept de vot sunt așteptați în…

- Presedintele bulgar Rumen Radev l-a numit din nou, joi, pe Stefan Ianev în fruntea unui guvern interimar care sa conduca Bulgaria pâna la alegerile legislative anticipate prevazute pentru 14 noiembrie, a treia runda de alegeri legislative organizate în acest an dupa cele din aprilie…