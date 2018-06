Bulgaria, aflata la granita cu viitoarea "Macedonie de Nord" si care impartaseste cu micul stat balcanic caracteristici culturale si lingvistice, doreste, ca si Grecia, sa aplaneze diferendele istorice cu Skopje si ii cere "garantii" in acest scop, a afirmat joi seful statului bulgar, Rumen Radev, citat de AFP.



"Bulgaria este in pozitia de a cere garantii suplimentare. Trebuie sa impiedicam orice interventie din partea Macedoniei sau sprijin acordat pe teritoriul nostru unor organizatii in contradictie cu Constitutia noastra", a insistat Rumen Radev la finalul unei intrevederi cu…