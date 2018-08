Stiri pe aceeasi tema

- Vamesii bulgari au confiscat peste 200 de kilograme de carnati de la romanii care calatoreau in vacanta spre statiunile din Bulgaria si Grecia, dupa ce in urma cu doua saptamani autoritatile au pus anunturi care interzic importul de produse ce contin carne de porc din cauza epidemiei de pesta porcina…

- Nu exista antidot, nici vaccin si nu exista medicamente impotriva pestei porcine, spune ministrul Agriculturii, Petre Daea, care precizeaza ca singura metoda este sacrificarea animalelor. Acesta subliniaza ca a fost izolat focarul pe granita cu Ucraina, dar fermierii romani au fost nevoiti sa ucida…

- Bulgaria a deschis o noua centrala pe baza de plasma pentru tratarea si topirea deseurilor radioactive de la centrala nucleara de la Kozlodui, a anuntat Banca Centrala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD).