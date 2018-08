Bulgaria extinde gazoductul spre Turcia pentru a atrage livrarile de gaze rusesti in Europa

Bulgaria a deschis vineri o noua sectiune a gazoductului sau de tranzit catre Turcia, extinzandu-i capacitatea, deoarece Sofia se grabeste sa pregateasca transportul gazului rusesc catre Europa, prin proiectul TurkStream, ce va face legatura intre Rusia si Turcia, via Marea Neagra, transmite Reuters.



Noua sectiune de 20 de kilometri din sud-estul Bulgariei va majora capacitatea gazoductului Transbalkan la 15,7 miliarde de metri cubi de gaz (bcm) pe an, de la 14 bcm in prezent, si va ajuta la sporirea securitatii gazelor furnizate, au anuntat autoritatile de la Sofia.



"Acum…