Bulgaria expuleaza zece diplomati rusi din cauza unor "activitati neconforme Conventiei de la Viena privind relatiile diplomatice", anunta intr-un comunicat Ministerul bulgar de Externe, relateaza AFP. Aceasta formula este folosita adesea in vederea semnalarii unor activitati de spionaj. Cei zece rusi urmeaza sa paraseasca Bulgaria in 72 de ore. Doi diplomati rusi au fost expulzati […]