Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial al Volkswagen spune ca grupul nu cauta în mod activ alternative pentru uzina care inițial ar fi trebuit sa fie construita în Turcia, dar a fost pusa în așteptare. Declarația a fost facuta de un oficial al companiei (citat de Reuters) și pare sa dea dreptate zvonurilor care…

- Încercarile Franței și Germaniei de a pune capat conflictului din estul Ucrainei risca sa intensifice și mai mult tensiunile care cresc deja în Uniunea Europeana cu privire la modul în care ar trebui sa fie gestionata Rusia și care ar putea sa complice eforturile de pace, relateaza…

- Un inalt diplomat american apreciaza ca blocarea ajutorului militar pentru guvernul de la Kiev a fost "nebuneasca", transmite Reuters; informatia a fost furnizata de Kurt Volker, fost reprezentant special pentru Ucraina al presedintelui american Donald Trump. Volker a depus joi marturie timp de peste…

- Compania de stat Bulgartransgaz, operatorul retelelor de transport de gaze naturale din Bulgaria, a semnat miercuri un contract in valoare de 1,1 miliarde euro cu grupul Arkad din Arabia Saudita pentru constructia unui gazoduct care ar urma sa transporte, in principal, gaze naturale rusesti catre…

- Procuratura bulgara l-a acuzat marti pe seful unei organizatii neguvernamentale de spionaj in favoarea Rusiei, relateaza Reuters si BTA. Potrivit procurorilor, Nikolai Malinov, directorul Miscarii nationale rusofile, a lucrat pentru Rusia in cadrul unei scheme care viza indepartarea Bulgariei de…

- Bulgaria critica o expozitie organizata de Ambasada rusa la Sofia pe tema "eliberarii Europei de Est de nazism", afirmand ca "baionetele armatei sovietice" au adus popoarelor din regiune "o jumatate de secol de represiune", informeaza Reuters, citeaza

- Comisia Judiciara din cadrul Camerei Reprezentantilor, majoritar democrata, a cerut unui tribunal federal sa-l oblige pe fostul consilier juridic al Casei Albe Don McGahn, al carui nume apare in mai multe randuri in raportul anchetei ruse a lui Robert Mueller, sa se prezinte la audieri in Congres,…

- Bulgaria a trimis o cerere de oferta catre patru tari europene pentru a cumpara 150 de vehicule blindate, a anuntat marti Ministerul Apararii, citat de Reuters, potrivit Agerpres.Tara din Balcani, care s-a alaturat NATO in 2004, a trimis Germaniei, Finlandei, Frantei si Elvetiei invitatii…