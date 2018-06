Bulgaria: Doi morţi în urma prăbuşirii unui elicopter militar Doi militari bulgari si-au pierdut viata si al treilea a fost ranit cand elicopterul lor s-a prabusit luni seara in apropiere de Plovdiv (sud), a anuntat Ministerul Apararii la Sofia, potrivit AFP. Elicopterul, un Mi-17 de productie sovietica, s-a prabusit in cursul unui exercitiu langa baza aeriana de la Krumovo, a precizat ministerul. "Doi membri ai echipajului - comandantul si copilotul - au murit in urma prabusirii elicopterului. Al treilea - mecanicul de bord - a fost internat in spital, (...) constient", a adaugat ministerul intr-un comunicat. Cauzele accidentului nu sunt cunoscute deocamdata,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

