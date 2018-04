Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a declarat, marti, in Parlament, ca nu sunt probleme economice pentru Romania, cu toate ca inflatia a crescut, la fel ca si cheltuielile bugetare, subliniind ca in 2017 a fost o crestere economica record.

- „Rezultatele guvernarii PSD – ALDE incep sa fie simțite de tot mai mulți romani, iar statistica nu minte și ne arata ca, in ciuda bețelor puse in roata din partea opoziției, in ciuda dorinței unora de a nu implementa programul de guvernare, rezultatele noastre sunt din ce in ce mai bune. Romania are…

- PSD Suceava a transmis ca liberalii din judet au recunoscut fara echivoc extraordinara crestere economica din perioada guvernarii social-democrate. Prin intermediul unui comunicat de presa, social-democratii suceveni au transmis ca au constatat faptul ca si un ultim parlamentar liberal sucevean s-a…

- Vanzarile anuale ale Orange SA in Franta au crescut pentru prima data in ultimii noua ani, ceea ce demonstreaza ca investitiile facute pe piata interna incep sa-si arate roadele, transmite Reuters. Veniturile în Franţa au urcat cu 0,6% anul trecut, la 18,1 miliarde de euro (22,3 miliarde…

- Economia Romania a consemnat un avans de 7% in anul 2017 comparativ cu anul precedent, iar in ultimul trimestru al anului trecut, fata de perioada similara din 2016, avansul Produsului Intern brut a ...

- Economia Romaniei a crescut anul trecut cu 7%, conform datelor anunțate de Institutul Național de Statistica, potrivit carora in trimestrul IV a anului trecut PIB-ul a inregistrat o creștere de 0,6% fața de trimestrul precedent, respectiv 6,9% fața de același trimestru din anul precedent.

- Parlamentarul european Iuliu Winkler (UDMR, PPE) a criticat luni, la Deva, "revolutia fiscala" a guvernului Tudose, manifestandu-si speranta ca actualul Executiv va face o trecere de la modelul unei cresteri economice bazate pe consum la unul sustenabil, axat in principal pe investitii in infrastructura.…

- Romania trebuie sa adopte un alt model economic pentru a evita o criza alimentata de boom-ul condus in prezent de consum, avertizeaza Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), care sustine ca infrastructura si fondurile de coeziune ale UE necesita atentie, iar Guvernul intelege ce este…