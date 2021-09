Bulgaria dă vouchere de 10 euro pentru a încuraja vaccinările anti-COVID Bulgaria ofera un voucher pentru alimente in valoare de 20 de leva, aproximativ 10 euro, persoanelor care se vaccineaza impotriva coronavirusului. Masura isi propune sa impulsioneze campania de vaccinare care stagneaza, informeaza Agerpres, care citeaza dpa. Voucherele pentru alimente in valoare de 20 de leva, 10 euro, sunt valabile incepand de vineri in supermarketurile unui mare lant de distributie. Dozele de vaccin le vor fi administrate doritorilor in fata acestor supermarketuri din Sofia, Plovdiv, Varna si Burgas, a transmis postul de televiziune Nova. Bulgaria se afla pe ultimul loc in Uniunea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

