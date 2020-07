Stiri pe aceeasi tema

- In condițiile in care pe planeta s-a trecut la renunțarea treptata la izolare și la alte masuri luate inițial pentru oprirea extinderii pandemiei cu Covid-19, s-a ajuns in situația in care OMS, prin directorul sau general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lanseaza un avertisment serios, subliniind ca lumea…

- Muzeul Național de Arta al Romaniei anunța redeschiderea pentru public a muzeului satelit Theodor Pallady incepand de astazi, 10.06.2020. Programul temporar de funcționare va fi de miercuri pana duminica, intre orele 11:00-17:00.

- V. Stoica Aproape 1.000 de prahoveni erau ieri autoizolați la domiciliu, dupa ce au luat contact cu persoane suspectate sau confirmate ca fiind infectate cu Covid-19. Pe de alta parte, se dovedește ca relaxarea masurilor din starea de alerta a condus la creșterea numarului de cazuri de infectare cu…

- „Inca nu s-a terminat”, a declarat duminica președintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, dupa ce au fost confirmate noi cazuri de coronavirus in Seul, autoritațile temandu-se de un al doilea val de infecții, scrie CNN.

- China si Coreea de Sud, unde de cateva saptamani au fost relaxate masurile de prevenire a raspandirii Covid-19, au raportat in ultimele 24 de ore zeci de noi cazuri de contaminare, relateaza The Guardian.

- Bosnia a raportat, miercuri, cea mai mare crestere zilnica a cazurilor de infectare cu noul coronavirus din luna aprilie, dupa ce autoritatile din cele doua regiuni autonome ale sale au inceput sa relaxeze gradual masurile de izolare, informeaza Reuters.

- Neoelandezii s-au asezat la cozi pentru burgeri, cartofi prajiti si cafea, marti, dupa o luna de carantina care, potrivit premierului Jacinda Ardern, a contribuit la eliminarea cazurilor de transmitere munitara a coronavirusului, relateaza marti Reuters, citata de Agerpres.

- Relaxarea restrictiilor in Romania va fi facuta in momentul in care numarul de noi cazuri de coronavirus va fi in scadere, iar deciziile vor fi luate in functie de fiecare comunitate in parte. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca primeste propuneri de la comitetul stiintific, precizand ca…