- Crestinii ortodocsi din capitala Bulgariei, Sofia, au protestat duminica fața de inchiderea unei biserici ortodoxe rusesti, dupa ce preotul-sef al acesteia si doi clerici (de nationalitate belarusa) au fost expulzati din tara, fiind acuzati ca au actionat impotriva intereselor Bulgariei.

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca a pus punct interdictiei introduse de cinci state membre UE cu privire la importurile de cereale ucrainene. Gratie masurilor introduse la inceputul lunii Masurile introduse in mai au facut sa dispara distorsiunile de pe pietele celor cinci state membre vecine cu…

- Reprezentanța de la Sofia a Comisiei Europene a inițiat o campanie de informare publica privind trecerea Bulgariei la moneda euro. Acțiunea de informare urmarește sa prezinte cum va decurge tranziția de la euro la leva și “ce se va intampla cu banii noștri”, a declarat Boyko Blagoev, șeful Reprezentanței…

- Rusia a notificat Bulgaria asupra stabilirii unei zone de alerta temporara in Marea Neagra, care include si o parte din zona economica exclusiva a Bulgariei, intrucat fortele navele ruse vor desfasura exercitii in acel perimetru, au declarat joi pentru agentia EFE reprezentanti ai Ministerului Apararii…

- Rusia a notificat Bulgaria asupra stabilirii unei zone de alerta temporara in Marea Neagra, care include si o parte din zona economica exclusiva a Bulgariei, pentru ca fortele navele ruse vor desfasura exercitii in acel perimetru, au declarat joi pentru agentia EFE reprezentanti ai Ministerului Apararii…

- CSKA Sofia echipa cu care joaca Sepsi in aceasta seara, in turul II preliminar al Conference League este cea mai titrata echipa a Bulgariei. Andrei Craițoiu și Vlad Nedelea, reporterii Gazetei Sporturilor, operatorul Iosif Popescu și fotoreporterul Cristi Preda sunt in Sofia (Bulgaria) de unde transmit…

- Pentru romani, drumul european in Conference League incepe in Bulgaria. FCSB și Sepsi dau peste „stelele” Bulgariei, doua echipe ce duc un „razboi rece” pentru identitate. Doar in teorie, pentru ca in realitate disputa e tranșata de CSKA Sofia, care deține marca, dar și marea masa a suporterilor legendarului…

- O majoritate prooccidentala formata din 98 de membri ai parlamentului au votat impotriva referendumului. Saizeci si opt de parlamentari au votat in favoarea organizarii referendumului, in timp ce 46 s-au abtinut.Intrebarea formulata de Vasrajdane si care a provocat dezbateri aprinse a fost: "Sprijiniti…