Bulgaria continuă planul de a trece la euro până în 2025. România nu are niciun termen Bulgaria iși menține intenția de a renunța la actuala ei moneda naționala și de a trece la euro pana la inceputul anului 2025. Ministerul de Finanțe de la Sofia a dezmințit ideea ca Bulgaria ar fi negociat cu reprezentanții UE despre amanarea introducerii monedei euro. Ministerul bulgar de Finanțe precizeaza ca ideea unei posibile amanari, dupa data de 1 ianuarie 2025, reprezinta o știre falsa. In cazul Romaniei, nu exista vreun termen anunțat oficial pentru adoptarea monedei euro. Oficiali de la București au recunoscut, de cateva ori, ca Romania inca nu este pregatita pentru aceasta tranziție.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

